Καιρός: “Δεν προβλέπεται κρύο και χιόνια μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου” – Συνεχίζονται οι βροχές και οι νοτιάδες, η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Ο καιρός θα μας υποδεχθεί με βροχές και ήπια για την εποχή θερμοκρασία τον Δεκέμβριο καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Η τετραήμερη κακοκαιρία Adel που συνεχίζει να χτυπάει την χωρά φτάνει προς το τέλος της αφήνοντας πίσω ζημιές και προβλήματα που καταδεικνύουν της ελλείψεις σε υποδομές. Μετά από ένα διάλειμμα 3-4 ημερών, από την Πέμπτη (04/12) έρχονται ξανά αρκετές βροχές με νοτιάδες, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του το Σάββατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα», εκτιμά ακόμη ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Δεν βλέπω ”Χιονιά” τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη…

Καλημέρα!

Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η ADEL, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα επηρεάζει με κατά διαστήματα με έντονα φαινόμενα το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία , μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές. Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα».

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τρίτη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Τετάρτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.