Καιρός: Απότομη στροφή δείχνουν τα προγνωστικά για το Σαββατοκύριακο – Οι προγνώσεις των Κολυδά και Μαρουσάκη

To επόμενο Σαββατοκύριακο έρχονται οι πρώτες ενδείξεις για την αλλαγή στον καιρό, με κύριο χαρακτηριστικό οι βροχές και καταιγίδες. Οι μετεωρολόγοι περιμένουν τα επόμενα 24ωρα ώστε να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτηση του στο Χ αναφέρει: «η κακοκαιρία #Alessio είναι η πρώτη του υδρολογικού έτους 2025-26 για τις χώρες του Κεντρικού Group της Eumetnet και θα προκαλέσει στην Ιταλία πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες» για να συμπληρώσει, επίσης, ότι «το σύστημα αυτό δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς κινείται βορειοανατολικά».

Στη συνέχεια ο κ. Κολυδάς προσθέτει ότι: «περιμένουμε ακόμη ένα διήμερο, για να επιβεβαιώσουμε ή όχι, αν θα μας επηρεάσει η επόμενη διαταραχή που και πάλι αυτή έρχεται από τα δυτικά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η προγνωστικότητα είναι μέχρι στιγμής χαμηλή και δεν υπάρχουν συμφωνίες από τα προγνωστικά μοντέλα».

Μαρουσάκης: «Δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό»

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του στο Facebook αναλύει το πώς μπορεί ο «εμποδιστής ΡΕΞ» να φέρει την πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία για το φθινόπωρο.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, «ο “Ρεξ” εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης. Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα “Υ” όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο). Από την άλλη με το γράμμα “Χ” παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του. Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό».