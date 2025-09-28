Ίλιον: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος – Αναποδογύρισε, ξήλωσε δέντρα και κολώνες – Βίντεο Ντοκουμέντο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.09) στο Ίλιον, όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και σφηνώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος.

Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Αγίου Νικολάου, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφεται η τρελή πορεία του Ι.Χ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αυτοκίνητο βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα και ξαφνικά καρφώνεται στο πεζοδρόμιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν καταλήξει στην τζαμαρία, αναποδογύρισε, ξήλωσε δύο κολώνες κι ένα δένδρο, ενώ, προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Περαστικοί έτρεξαν προς το σημείο να τους βοηθήσουν τους δύο επιβαίνοντες και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και αφού πήραν τις πρώτες βοήθειες, επέστρεψαν στο σπίτι τους.