Η κακοκαιρία σάρωσε τη δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο: Πλημμύρισαν δρόμοι, ανεμοστρόβιλος σε Ηλεία και Ιωάννινα (Εικόνες)

Αρκετά προβλήματα προκάλεσαν στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και οι υπηρεσίες των Δήμων επιχειρούν με περίπου 40 μηχανήματα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τόσο για αποχιονισμό όσο και για κατολισθήσεις.

Μεγάλες ζημιές στο Καλπάκι Ιωαννίνων

Αργά το βράδυ της Τετάρτης ανεμοστρόβιλος έπληξε τον οικισμό και κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα. Φωτογραφία από epiruspost.gr



«Πτηνοτροφείο με 40 χιλιάδες κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζημιές έγιναν και σε άλλες μονάδες της περιοχής.

Πολλά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν στον Καταρράκτη όπου ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.

Το πρωί σήμερα, έγινε γνωστό από τον Δήμο ότι μετά από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια.

Ανεμοστρόβιλος στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας

Πανικός επικράτησε στο Γιαννιτσοχώρι στην Ηλεία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος πέρασε ξαφνικά από την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής.

Μάλιστα, ανετράπη ακόμα και αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, με τη γυναίκα οδηγό να βιώνει σκηνές απόλυτου πανικού. Παρά το σοκ που υπέστη, η οδηγός στάθηκε τυχερή και δεν τραυματίστηκε.

Ο ανεμοστρόβιλος μέσα σε λίγα λεπτά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού.

Με χιόνια «ξύπνησαν» Μέτσοβο και Μηλιά

Με χιόνια ξύπνησαν σε Μέτσοβο και Μηλιά, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι και Θεσπρωτία.

Τριάντα πέντε μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι στην Πάτρα

Προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και στην Πάτρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους.

Οι καταιγίδες συνοδεύονται από χαλάζι μέσα στην Πάτρα αλλά και στην περιοχή του Ρίου όπου αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στην Ακτή Δυμαίων.

Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ κλειστό παραμένει το πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου.