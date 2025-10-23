Γκάζι: Στις τοξικολογικές οι απαντήσεις για τον θάνατο της 16χρονης – Γεωργιάδης: “Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από το νοσοκομείο”

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 16χρονη που διασκέδαζε σε κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής ερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Η ανήλικη κατέρρευσε έξω από το γνωστό νυχτερινό κέντρο, μπροστά στα μάτια φίλων και περαστικών, και μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στον “Ευαγγελισμό”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε.

Μάλιστα, σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER έχει αποτυπωθεί η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει παραλάβει το άτυχο κορίτσι και το μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Action 24 για το τραγικό περιστατικό, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι όταν η νεαρή παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ήταν “πρακτικά νεκρή”.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι “το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Πρακτικά μηδέν χρόνος. Το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγανε στον Ευαγγελισμό, πέσανε πάνω του όλοι οι γιατροί”.

“Έχω ελέγξει το βράδυ ο ίδιος το πρωτόκολλο για να δω αν κάτι δεν έκανε καλά το Νοσοκομείο. Γίνανε όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι σχετικές φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά. Έκαναν οι γιατροί το ανθρωπίνως δυνατό” τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Μεταξύ άλλων, οι Αρχές εξετάζουν και το αν υπήρξε καθυστέρηση στην ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την τραγική κατάληξη της ανήλικης. Πληροφορίες ανέφεραν χθες ότι η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε προς το μεσημέρι της Κυριακής από τον πατέρα της 16χρονης, ο οποίος πήγε στο ΑΤ Ομονοίας και ενημέρωσε για τον θάνατό της κόρης του.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με το πότε και από ποιον ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές για το συμβάν, σημείωσε πως “η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε από το νοσοκομείο. Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ αρχικά. Η Αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Τώρα τι ακριβώς έγινε ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού δεν μπορώ να σας το πω. Ούτως ή άλλως οι γιατροί όταν προχώρησαν στη διαπίστωση του θανάτου του, το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις σε ιατροδικαστή. Δεν το συγκάλυψαν”.

Περισσότερο “φως” στα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης ανήλικης αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν αν η τραγωδία συνδέεται με κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, καθώς το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ είχε δεχθεί τρεις ακόμα κλήσεις για περιστατικά μέθης στο ίδιο σημείο.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, παρουσία εισαγγελέα, έγινε έρευνα στο κατάστημα, απ’ όπου κατασχέθηκαν αλκοολούχα ποτά και το καταγραφικό από τις κάμερες.

Συγγενής του 16χρονου κοριτσιού ξέσπασε μιλώντας στο DEBATER: “Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε τόσο μικρή. Είχε όλη τη ζωή της μπροστά της. Να τους βάλουν φυλακή που ποτίζουν τα παιδιά τα ανήλικα με ποτά μπόμπες και τα χαπακώνουν. Τι να το κάνω και να τον συλλάβουν τον υπεύθυνο; Αν τον συλλάβουν. Θα ξαναβγεί έξω και θα κάνει τα ίδια. Ο πατέρας της το πέρασε όλο. Το κοριτσάκι μας δεν επιστρέφει πίσω. Σώστε τα παιδιά σας από αυτούς“.

Η προανάκριση για την τραγική υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη και το επόμενο διάστημα αναμένεται να απαντηθούν τα αμείλικτα ερωτήματα.