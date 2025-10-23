Γκάζι: Αμείλικτα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης που “έσβησε” έξω από κλαμπ – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η διασκέδαση μιας 16χρονης σε κλαμπ επί της οδού Δεκελέων στο Γκάζι, με την υπόθεση να έχει λάβει διαστάσεις θρίλερ.

Κάποια στιγμή, τα ξημερώματα της Κυριακής 19/10, η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία και παραπατώντας έπεσε με δύναμη σε μία τζαμαρία που δεν θρυμματίστηκε. Στη συνέχεια, βγήκε έξω από το μαγαζί, όπου και κατέρρευσε.

Η άτυχη ανήλικη, σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή καρδιάς, αφού νωρίτερα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η κοπέλα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” (η κλήση έγινε στις 1:50) χωρίς σφυγμό και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες επαναφοράς της με ΚΑΡΠΑ δυστυχώς κατέληξε.

“Φως” στην περίεργη υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τόσο η ιατροδικαστική εξέταση όσο και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Στο Χημείο του Κράτους έχουν ήδη μεταφερθεί και εξετάζονται τα ποτά που κατασχέθηκαν από το συγκεκριμένο μπαρ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν “μπόμπες”.

Εκτός από τα αλκοολούχα ποτά του νυχτερινού μαγαζιού, στο “μικροσκόπιο” έχουν ήδη μπει μαρτυρικές καταθέσεις για την επίμαχη βραδιά, καθώς και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, πάντως, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό ούτε από το ΕΚΑΒ, ούτε και από το νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε η 16χρονη.

Η ΕΛΑΣ έμαθε για το συμβάν προς το μεσημέρι της Κυριακής από τον πατέρα της 16χρονης, ο οποίος πήγε στο ΑΤ Ομόνοιας με το χαρτί αναγγελίας θανάτου του παιδιού του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την έρευνα της υπόθεσης, με τους αστυνομικούς να πηγαίνουν αρκετές ώρες αργότερα στο κλαμπ που προηγουμένως διασκέδαζε η 16χρονη με την παρέα της.

Συγγενής του 16χρονου κοριτσιού ξέσπασε μιλώντας στο DEBATER: “Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε τόσο μικρή. Είχε όλη τη ζωή της μπροστά της. Να τους βάλουν φυλακή που ποτίζουν τα παιδιά τα ανήλικα με ποτά μπόμπες και τα χαπακώνουν. Τι να το κάνω και να τον συλλάβουν τον υπεύθυνο; Αν τον συλλάβουν. Θα ξαναβγεί έξω και θα κάνει τα ίδια. Ο πατέρας της το πέρασε όλο. Το κοριτσάκι μας δεν επιστρέφει πίσω. Σώστε τα παιδιά σας από αυτούς“.

Η υπόθεση θανάτου της 16χρονης περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, καθώς το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει ακόμη τρία άτομα σε κατάσταση μέθης και λιποθυμίας από το συγκεκριμένο δρόμο στο Γκάζι, όπου κατέληξε η 16χρονη. Τα άτομα σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αυτή τη φορά ενήλικες.

Κι ενώ η προανάκριση για την περίεργη υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, εγείρονται σημαντικά ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί επακριβώς τι συνέβη εντός του κλαμπ και κυρίως εάν και πόση ποσότητα αλκοόλ είχε καταναλώσει η ανήλικη και η παρέα της.