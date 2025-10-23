Γκάζι: Επί 1,5 ώρα έκαναν ΚΑΡΠΑ στη 16χρονη – Γεωργιάδης και “Ευαγγελισμός” αδειάζουν την ΕΛΑΣ, “το νοσοκομείο ενημέρωσε, όχι ο πατέρας”

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, πιθανόν ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ.

Η ανήλικη κατέρρευσε έξω από το γνωστό νυχτερινό κέντρο, μπροστά στα μάτια φίλων και περαστικών, και μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER έχει αποτυπωθεί η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει παραλάβει το άτυχο κορίτσι και το μεταφέρει στο νοσοκομείο:

Εκτός από τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης 16χρονης, εξετάζεται και το πότε και από ποιον ενημερώθηκε η Αστυνομία για το τραγικό περιστατικό.

Τόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όσο και η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής διαψεύδουν τις αστυνομικές πηγές που χθες ανέφεραν πως η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε προς το μεσημέρι της Κυριακής από τον πατέρα της 16χρονης, ο οποίος πήγε στο ΑΤ Ομονοίας και ενημέρωσε για τον θάνατό της κόρης του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ, η άτυχη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση. Οι εφημερεύοντες γιατροί στα Επείγοντα έκαναν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με το πρωτόκολλο, για 1,5 ώρα, ενώ έγινε και διασωλήνωσή της.

Όπως σημειώνεται, οι εφημερεύοντες γιατροί ενημέρωσαν την υπεύθυνη νοσηλεύτρια βάρδιας για την άφιξη της ασθενή, με την υπόδειξη να καλέσει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ώστε να αναζητηθούν τα στοιχεία της κοπέλας, η οποία είχε προσέλθει με ανακοπή και χωρίς συνοδό.

Ο νοσηλευτής βάρδιας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κάλεσε το ΑΤ Συντάγματος, ενώ κατά τη διάρκεια της καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης έφτασαν στο νοσοκομείο και οι γονείς της κοπέλας για αναγνώριση της κόρης τους. Έπειτα, όπως προβλέπεται, ενεργοποιήθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ:

“Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και

και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις”.

Νωρίτερα, σε τηλεφωνική του παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο περιστατικό.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι “το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Πρακτικά μηδέν χρόνος. Το κορίτσι παρελήφθη πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγανε στον Ευαγγελισμό, πέσανε πάνω του όλοι οι γιατροί”.

“Έχω ελέγξει το βράδυ ο ίδιος το πρωτόκολλο για να δω αν κάτι δεν έκανε καλά το Νοσοκομείο. Γίνανε όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι σχετικές φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά. Έκαναν οι γιατροί το ανθρωπίνως δυνατό” τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχετικά με το πότε και από ποιον ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές για το συμβάν, σημείωσε πως “η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε από το νοσοκομείο. Δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ αρχικά. Η Αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια χαρά ενημερώθηκε η Αστυνομία. Τώρα τι ακριβώς έγινε ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού δεν μπορώ να σας το πω. Ούτως ή άλλως οι γιατροί όταν προχώρησαν στη διαπίστωση του θανάτου του, το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις σε ιατροδικαστή. Δεν το συγκάλυψαν”.

“Το τι προκάλεσε τον θάνατο του κοριτσιού θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αν το μπαρ έχει σερβίρει πράγματι αλκοόλ στην ανήλικη, θα έχει σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Πρέπει να αποδειχθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ”, συνέχισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας πως: “Ενημερώθηκε η αστυνομία όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογώνησης γιατί το κορίτσι δεν μπορούσε να επανέλθει, και έτσι η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα”.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν αν η τραγωδία συνδέεται με κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, καθώς το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ είχε δεχθεί τρεις ακόμα κλήσεις για περιστατικά μέθης στο ίδιο σημείο.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, παρουσία εισαγγελέα, έγινε έρευνα στο κατάστημα, απ’ όπου κατασχέθηκαν αλκοολούχα ποτά και το καταγραφικό από τις κάμερες.

Συγγενής του 16χρονου κοριτσιού ξέσπασε μιλώντας στο DEBATER: “Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε τόσο μικρή. Είχε όλη τη ζωή της μπροστά της. Να τους βάλουν φυλακή που ποτίζουν τα παιδιά τα ανήλικα με ποτά μπόμπες και τα χαπακώνουν. Τι να το κάνω και να τον συλλάβουν τον υπεύθυνο; Αν τον συλλάβουν. Θα ξαναβγεί έξω και θα κάνει τα ίδια. Ο πατέρας της το πέρασε όλο. Το κοριτσάκι μας δεν επιστρέφει πίσω. Σώστε τα παιδιά σας από αυτούς“.

Η προανάκριση για την τραγική υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη και το επόμενο διάστημα αναμένεται να απαντηθούν τα αμείλικτα ερωτήματα.