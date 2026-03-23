Γιώργος Τσαγκαράκης: Αύριο ενώπιον του ανακριτή – Το email του Κύπριου βυζαντινολόγου και οι καταγγελίες από το 2024

Η έρευνα της αστυνομίας φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης φέρεται να είχε στην κατοχή του σπάνια έργα τέχνης διάσημων ζωγράφων, τα περισσότερα από τα οποία αποδείχθηκαν πλαστά.

Ο 63χρονος γκαλερίστας ετοιμάζεται για την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αύριο (24.03), ενώ η τηλεοπτική του εκπομπή για πώληση έργων τέχνης και κοσμημάτων συνεχίζει κανονικά, υπό νέο παρουσιαστή.

Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο πώς βρέθηκαν στα χέρια του γνήσια έργα, όπως και το Ευαγγέλιο του 1745, τυπωμένο στη Βενετία, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αγόρασε πρόσφατα από το εξωτερικό.

Από το 2024 οι πρώτες καταγγελίες

Αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι οι πρώτες καταγγελίες κατά του γκαλερίστα χρονολογούνται από το 2024, ωστόσο τότε δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να κινηθούν οι αρχές.

Το Mega αποκάλυψε το email Κύπριου βυζαντινολόγου στις 18 Μαρτίου, γεγονός που οδήγησε στην έφοδο της αστυνομίας στις γκαλερί του Τσαγκαράκη.

Στο email, τονίζεται ότι ακόμη και ως παλαίτυπο, το εν λόγω Ευαγγέλιο υπάγεται στον «Περί Αρχαιοτήτων» νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του, ενώ η βιβλιοδεσία του, που χρονολογείται από την Τουρκοκρατία, εμπίπτει σαφώς στην αρχαιολογική νομοθεσία.

Κατηγορίες για πλαστά έργα

Η χήρα του γνωστού καλλιτέχνη Δημήτρη Μυταρά, σχολιάζοντας την υπόθεση, δήλωσε: «Είναι έγκλημα να φτιάχνεις πλαστά έργα και να τα πουλάς ως γνήσια. Δεν τον ξέρω καν αυτόν τον κύριο». Η έρευνα των αρχών φέρεται να δείχνει ότι ο Τσαγκαράκης δημοπράτησε πίνακα του Μυταρά ως γνήσιο, κάτι που δεν ισχύει.

Ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης επεσήμανε ότι εδώ και δύο χρόνια είχαν γίνει επώνυμες καταγγελίες για τέσσερα κυκλώματα εμπορίας πλαστών έργων. Δύο από αυτά έχουν ήδη οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ενώ το τρίτο, που σχετίζεται με τον Τσαγκαράκη, ξεχωρίζει επειδή λειτουργούσε μέσω τηλεόρασης με πλήρη αδιαφάνεια.

Πλαστά κοσμήματα και άλλα αντικείμενα

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται μόνο σε πίνακες. Μία πελάτισσα ανέφερε ότι είχε αγοράσει από τον γκαλερίστα βαφτιστικό σταυρό, τον οποίο πληρώσε 2.500€, με την υπόσχεση ότι επρόκειτο για διαμάντια.

Η εκτίμηση ανεξάρτητου ειδικού στα Πατήσια έδειξε ότι επρόκειτο για ρώσικα υλικά, αξίας κάτω από 200€.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέες εξελίξεις τις επόμενες μέρες, καθώς η δικαιοσύνη και οι ειδικοί συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτότητα και την προέλευση των έργων και αντικειμένων.