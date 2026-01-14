Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Γεωργιάδης για βανδαλισμό τρακτέρ αγροτών: “Είναι τραμπούκοι – Δεν θέλουν λύσεις αλλά να πέσει η κυβέρνηση”

Η επίθεση αφορούσε παραγωγούς που είχαν συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Για «βάνδαλους και τραμπούκους» κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τον βανδαλισμό τρακτέρ αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα, σχολιάζοντας τον εν λόγω περιστατικό σε ανάρτησή του.

Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει ότι τους δράστες «δεν τους νοιάζει η λύση των προβλημάτων των αγροτών αλλά να πέσει η Κυβέρνηση τίποτε άλλο».

«Αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο! Ειναι ντροπή! Δεν έχω λόγια!» καταλήγει στην ανάρτησή του για τον βανδαλισμό των τρακτέρ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

