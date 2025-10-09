Γέμισε το Ψυχικό παπαγάλους – Δείτε τις φωλιές τους στα δέντρα (Βίντεο)

Μία απρόσμενη «εισβολή» από πολύχρωμους κατοίκους φαίνεται πως έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Ψυχικό, καθώς όπως αναφέρουν κάτοικοι, η περιοχή έχει γεμίσει… παπαγάλους!

Σε βίντεο που ανάρτησε πολίτης στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ένα μεγάλο δέντρο του Ψυχικού γεμάτο με τεράστιες φωλιές, μέσα στις οποίες φωλιάζουν δεκάδες παπαγάλοι. Οι ήχοι τους ακούγονται από μακριά, ενώ το θέαμα των καταπράσινων πουλιών να πετούν ανάμεσα στα κλαδιά έχει εντυπωσιάσει τους περαστικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα σχολιάζουν χρήστες κάτω από τη σχετική ανάρτηση, το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο. Όπως αναφέρουν, όλα ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε παπαγάλους είχε —όπως λέγεται— ένα μικρό «ατύχημα» και αρκετά πουλιά κατάφεραν να δραπετεύσουν.

Από τότε, φαίνεται πως τα εξωτικά πτηνά βρήκαν ιδανικές συνθήκες στο ήπιο κλίμα της περιοχής και πολλαπλασιάστηκαν, δημιουργώντας μικρές αποικίες στα πάρκα και τα δέντρα του Ψυχικού.

Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν πως η παρουσία τους έχει γίνει πλέον καθημερινό θέαμα και, παρά την αρχική έκπληξη, οι περισσότεροι τους βλέπουν με συμπάθεια, αφού δίνουν έναν πιο… τροπικό αέρα στη γειτονιά.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα και δείχνει τις εντυπωσιακές φωλιές των παπαγάλων στα δέντρα του Ψυχικού: