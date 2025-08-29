Φθιώτιδα: Εκτροπή μηχανής στην έξοδο των Θερμοπυλών – Τραυματίας ο οδηγός (εικόνες)
O οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 19:30, στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κοντά στις Θερμοπύλες στην Φθιώτιδα.
Ο οδηγός μιας μηχανής μεγάλου κυβισμού, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο τραυματισμός του περιορίστηκε στο πόδι και το σώμα, ενώ η μηχανή υπέστη μικρές ζημιές.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων φρόντισε για την απομάκρυνση της μηχανής από το σημείο του ατυχήματος με τη βοήθεια οδικής βοήθειας.
Δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:
