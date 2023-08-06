iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πάλιρο Μάνης

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:14

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Πάλιρο της Μάνης κινητοποιώντας τις Αρχές της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα η φωτιά φαίνεται να καίει σε χαμηλή βλάστηση και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Επί τόπου επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα, με 20 άνδρες και 13 άτομα πεζοπόρο τμήμα.

