Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στρατός στο Αγρίνιο – Οριοθετήθηκε από τους πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Στρατός στο Αγρίνιο κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Στράτος Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2023

Παράλληλα έχουν κινητοποιηθεί τόσο επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ κατάφερε να οριοθετηθεί από τους πυροσβέστες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στο Αγκίστρι: Νεκρή 20χρονη – Οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο και «χτύπησε» σε βράχο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 4 περιφέρειες αύριο – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας