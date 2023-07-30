Τραγωδία στο Αγκίστρι: Νεκρή 20χρονη – Οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο και «χτύπησε» σε βράχο

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο Αγκίστρι. Μια 20χρονη που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο και άφησε την τελευταία της πνοή όταν «χτύπησε» σε βράχο. Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/7) επί της επαρχιακής οδού Λιμεναρίων – Απονήσου.

Η 20χρονη μεταφέρθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στο τοπικό περιφερειακό ιατρείο στο Αγκίστρι. Κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπως και έγινε με σκάφος του Λιμενικού. Έφθασε στον Πειραιά και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Οι γιατροί κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες, αλλά η 20χρονη δεν τα κατάφερε. Το ηλεκτρικό ποδήλατο κατασχέθηκε, ενώ ενημερώθηκε δικαστικός πραγματογνώμων.

Τέλος, γνώση του περιστατικού έλαβε και ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

