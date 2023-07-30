Φωτιά στο Σχιστό – Τέθηκε υπό έλεγχο
Άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής στο Σχιστό σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στις οδού Δημοκρίτου και Λένορμαν.
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση
