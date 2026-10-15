Φωτιά στο Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου σε δασική έκταση στο Δρυμώνα Αιτωλοκαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:45.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Θέρμου προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοκαρνανίας.