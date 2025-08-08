Φωτιά στην Κερατέα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.

Παράλληλα, επιπρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται και στους οικισμούς Μαλιαστέκα και Αγίασμα στην περιοχή της Κερατέας.