Φωτιά στην Κερατέα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες
Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.
Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.
Παράλληλα, επιπρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται και στους οικισμούς Μαλιαστέκα και Αγίασμα στην περιοχή της Κερατέας.
