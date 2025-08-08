Κεφαλονιά: Σε ύφεση η φωτιά
«Πρόκειται για εμπρησμό» λέει ο δήμαρχος Αργοστολίου
Βρίσκεται σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος στη Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα εθελοντές, ενώ συνδράμουν από αέρος 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Ήχησε το «112»
Νωρίτερα ήχησε το «112», καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλονιάς
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV…— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος μιλώντας στο ertnews.gr ανέφερε ότι εικάζουν πως πρόκειται για εμπρησμό γιατί εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές εστίες. Σε άλλο σημείο τόνισε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε 10 μέτρα από τα σπίτια. «Είχαμε τρεις φωτιές. Λογικά είναι εμπρησμοί», είπε μεταξύ άλλων.
