Φωτιά στη Μαγνησία: Εντολή για άμεση εκκένωση στη Νέα Αγχίαλο – Φόβοι για νέες ισχυρές εκρήξεις και ωστικό κύμα

Ο τρόμος δε σταματάει στη Νέα Αγχίαλο μετά από τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Μαγνησία με τις εκρήξεις να είναι συνεχόμενες και τις Αρχές να ζητούν άμεση εκκένωση.

Συγκεκριμένα η περιοχή φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την πυρκαγιά η οποία έφτασε στις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και ανατινάσονται πυρομαχικά.

Τζάμια έχουν σπάσει σε κτίρια, καταστήματα και σπίτια. Η περιοχή έχει εκκενωθεί από τους οδικώς προς Βόλο και μέσω θαλάσσης.

Άλλες δύο τεράστιας έντασης εκρήξεις σημειώθηκαν στις 7.20 το απόγευμα και η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος βρίσκεται στο σημείο και προσπαθεί να πείσει κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το σημείο.

Πλέον εκφράζονται φόβοι για νέο μεγάλο ωστικό κύμα. Η Αστυνομία έχει δώσει εντολή για άμεση εκκένωση της περιοχής.

Παράλληλα για προληπτικούς λόγους μετακινείται αριθμός αεροσκαφών F-16 από την αεροπορική βάση της Νέας Αγχιάλου προς άλλη αεροπορική βάση.

Εκκενώνονται οι περιοχές Καραμπά και Αγχιάλου λόγω των εκρήξεων που σημειώνονται σε αποθήκη πυρομαχικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα το μήνυμα που εστάλη από το 112 στις 8:05 αναφέρει: «Εκκενώστε την περιοχή των εκρήξεων Καραμπά και Αγχιάλου σε απόσταση 3 χιλιομετρων. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Εκκενώστε την περιοχή των εκρήξεων #Καραμπά #Αγχιάλου σε απόσταση 3⃣ τριών χιλιομέτρων



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 27, 2023

Φωτιά στη Μαγνησία: Έτσι ξεκίνησε ο τρόμος

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη του Βόλου και σε όλη σχεδόν τη Μαγνησία στις 17:45 προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή μαίνεται για δεύτερη μέρα.

Οι εκρήξεις προέρχονται από εκρήξεις αποθηκών πυρομαχικών στην Πολεμική Αεροπορική Βάση της 111 ΠΜ στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ξέφυγε η φωτιά και πέρασε μέσα σε στρατιωτική περιοχή.

Από τις εκρήξεις έχουν σπάσει τζάμια σε πολλά σπίτια κυρίως της Νέας Αγχιάλου, ενώ το ωστικό κύμα που έφθασε στον Βόλο έκανε πολλούς κατοίκους να βγουν από τα σπίτια.

Σε πλήρη εξέλιξη εκκένωση πολιτών από το λιμάνι της Νέας Αγχιάλου

Σκάφος του λιμενικού συντονίζει τις προσπάθειες απομάκρυνσης πολιτών από το λιμάνι της Νέας Αγχιάλου προς το λιμεναρχείο του Βόλου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που έχει περικυκλώσει την περιοχή.

Οι κάτοικοι της Νέας Αγχιάλου, είτε έφευγαν οδικώς προς Βόλο, είτε με σκάφη ιδιωτών και διασωστών που ειδοποίησαν στελέχη του Λιμενικού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά πλησιάζει απειλητικά το λιμάνι της περιοχής, ενώ ο φόβος των πολιτών εντείνεται από τις απανωτές εκρήξεις που ακούγονται από τον χώρο αποθήκης της 111 Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στελέχη του λιμενικού έχουν αναλάβει την επιβίβαση των πολιτών στα σκάφη ιδιωτών, τα οποία αυτή την ώρα έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι. Οι πολίτες μεταφέρονται στο λιμεναρχείο του Βόλου για καταμέτρηση και εν συνεχεία στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βόλου. Τρία περιπολικά σκάφη του λιμενικού, δύο ρυμουλκά και 22 ιδιωτικά σκάφη, έχουν μεταφέρει ήδη 30 άτομα από τη Νέα Αγχίαλο στον Βόλο, με το λιμενικό να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

