Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελεή Αργολίδας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 15/8 στην Πυροσβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή στην Αργολίδα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.