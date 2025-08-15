Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελεή Αργολίδας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελεή Αργολίδας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 15/8 στην Πυροσβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή στην Αργολίδα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

