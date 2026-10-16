Φίλιππος Καμπούρης: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά του στοιχεία – Χρησιμοποιούσε το ΛΑΟΣ ως “όχημα” για τις απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ

Εξελίξεις σημειώνονται σχετικά με την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, με αρχηγικά μέλη τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, δεσμεύονται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Φιλίππου Καμπούρη, με το ΛΑΟΣ να φέρεται να ήταν το “όχημα” για τις απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ.

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Επιπλέον, έχουν προκύψει ενδείξεις για ξέπλυμα για 12 πρόσωπα και 32 εταιρείες.

Μέχρι τώρα έχουν δεσμευτεί πέντε ακίνητα στα νότια προάστια και στην περιφέρεια, οκτώ αυτοκίνητα εκ των οποίων τα τέσσερα φέρονται να ανήκουν στο ΛΑ.Ο.Σ.

Είναι η πρώτη φορά που αποφασίστηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αρχηγού πολιτικού κόμματος.