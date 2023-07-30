Φίδι «έσπειρε» τον τρόμο στη Θεσσαλονίκη – Βρέθηκε να τριγυρνά σε σπίτι

Τον τρόμο σε ένα σπίτι στην Δυτική Θεσσαλονίκη «έσπειρε» ένα φίδι, όταν βρέθηκε να τριγυρνά ελεύθερο. Αμέσως, οι ένοικοι ενημέρωσαν τους αρμόδιους για να το πάρουν, καθώς πιθανότατα διέφυγε από κάποια γυάλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Herpetofauna.gr στο Facebook, το φίδι βρέθηκε ελεύθερο στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη. Κλήθηκε η Πυροσβεστική, έσπευσε στο σημείο και περισυνέλεξε το ερπετό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φίδι είναι ένα Corn Snake, που πολλοί έχουν ως κατοικίδιο στο σπίτι τους μέσα σε κάποια γυάλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτά είναι τα ζώδια που θα βρουν σύντροφο τον Αύγουστο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ηλεία: Ενισχύεται η πιθανότητα εμπρησμού – Οι 6 περιφέρειες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς