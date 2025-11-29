Εξιχνιάστηκε απόπειρα ληστείας σε σπίτι στο Χαλάνδρι – Θύματα και δράστες γνωρίζονταν μεταξύ τους, 6 συλλήψεις

Μετά από μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 6 νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας σε σπίτι στο Χαλάνδρι με τα θύματα και τους δράστες να γνωρίζονται καλά μεταξύ τους.

Ειδικότερα, η απόπειρα ληστείας στην οικία φαίνεται να είχε σχέση με οικονομικές διαφορές μεταξύ των ατόμων που προέκυψαν μετά από εγκληματικές ενέργειες. Όπως αναφέρει η αστυνομία, δύο εκ των συλληφθέντων ηλικίας 18 ετών, λόγω οικονομικών διαφορών, που εκκρεμούσαν με τους ενοίκους οικίας στην περιοχή του Χαλανδρίου μπήκαν στο σπίτι με την απειλή όπλου απαίτησαν την παράδοση χρηματικού ποσού, ενώ ακόμα δε δίστασαν να βάλουν χειροπέδες σε μία εκ των ενοίκων.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν, τους 18χρονους στην περιοχή του Χαλανδρίου και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην ανωτέρω οικία, όσο και τις οικίες των λοιπών εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν οι λοιποί κατηγορούμενοι, ενώ βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

155,77 γραμμ. κοκαΐνης,

483,2 γραμμ. κάνναβης,

485 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

178 φυσίγγια,

πιστόλι,

μαχαίρι,

χειροπέδες,

το χρηματικό ποσό των -6.358- ευρώ,

κλειδιά οχημάτων και

πλήθος από διαρρηκτικά εργαλεία.

Ακόμα κατασχέθηκε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των παράνομων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.