Έρχεται κακοκαιρία εξπρές – Πότε θα ξεσπάσει, ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» – Φόβοι για νέες πλημμύρες

Μια κακοκαιρία εξπρές έρχεται το Σάββατο και έχει κάνει τους μετεωρολόγους να βρίσκονται σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρικών φαινομένων. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού το μεσημέρι της Πέμπτης από την ΕΜΥ, προανήγγειλε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Βασίλης Κικίλιας.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ αύριο προανήγγειλε ο Κικίλιας

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία που καταφθάνει αναμένεται να εκδώσει αύριο (Πέμπτη 02/11) η ΕΜΥ, ενώ η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή για τα καιρικά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν το προσεχές Σάββατο.

«Αύριο στη μία το μεσημέρι η ΕΜΥ θα εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού», είπε – μεταξύ άλλων – ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Βασίλης Κικίλιας στην εκπομπή «LIVE NEWS».

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, δείχνουν ότι από τα ξημερώματα της Πέμπτης θα σημειωθούν φαινόμενα στα δυτικά και βόρεια της χώρας, ενώ το Σάββατο θα βρέξει σε πολλές περιοχές.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 02-11-2023

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε στα κεντρικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Γρήγορη βελτίωση αναμένεται στα δυτικά και σταδιακά από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και σταδιακά από το απόγευμα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και πιθανώς τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικότερα τμήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-11-2023

Αραιές νεφώσεις τοπικά πυκνότερες στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν λίγες βροχές.

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει τους 24 με 26 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-11-2023

Σε όλη σχεδόν τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα αρχικά θα εκδηλώνονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, γρήγορα όμως θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα επηρεάσουν και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από αργά το βράδυ τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νησιά του Αιγαίου και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά πλην της Θράκης σταδιακά οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-11-2023

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές, γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο στα Δωδεκάνησα θα σημειώνονται τοπικές βροχές έως το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και λίγες βροχές στα βορειοδυτικά από το απόγευμα.

Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου νότιοι έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-11-2023

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

