Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν: Τα θέματα που συζητήθηκαν

Η τοποθέτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Η τοποθέτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ
Τηλεφωνική συνομιλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ σημειώνεται ότι «κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα» ενώ προστίθεται ότι «ο υπουργός Φιντάν τόνισε τη σημασία της κήρυξης πλήρους κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό και της επείγουσας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

