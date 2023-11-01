Επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν: Τα θέματα που συζητήθηκαν

Τηλεφωνική συνομιλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ σημειώνεται ότι «κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα» ενώ προστίθεται ότι «ο υπουργός Φιντάν τόνισε τη σημασία της κήρυξης πλήρους κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατό και της επείγουσας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Μητέρα 3χρονου παιδιού η οδηγός της μηχανής που σκοτώθηκε – Έφευγε από τη δουλειά της

Γουίλι Έρνανγκόμεθ: “Το πιο ιδιαίτερο ματς της σεζόν, όνειρο να παίξουμε ξανά μαζί με τον Χουάν”