Έπεσε δέντρο στις γραμμές του ΟΣΕ στη Δεκέλεια – Διεκόπησαν τα δρομολόγια μεταξύ ΣΚΑ-Αφίδνες
Αναμένονται καθυστερήσεις σε όλα τα δρομολόγια
Διεκόπησαν τα δρομολόγια του ΟΣΕ μεταξύ ΣΚΑ-Αφίδνες μετά από πτώση δέντρου στη Δεκέλεια το μεσημέρι της Τρίτης.
Συγκεκριμένα η απόφαση πάρθηκε μετά από εντολή του Διαχειριστή Υποδομής.
Οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών IC54 και IC53 θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία στο τμήμα μεταξύ Αθήνα – Αφίδνες.
Παράλληλα αναμένονται καθυστερήσεις σε όλα τα δρομολόγια από και προς την Αθήνα.
