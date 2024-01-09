Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Έπεσε δέντρο στις γραμμές του ΟΣΕ στη Δεκέλεια – Διεκόπησαν τα δρομολόγια μεταξύ ΣΚΑ-Αφίδνες

Αναμένονται καθυστερήσεις σε όλα τα δρομολόγια

DEBATER NEWSROOM

Διεκόπησαν τα δρομολόγια του ΟΣΕ μεταξύ ΣΚΑ-Αφίδνες μετά από πτώση δέντρου στη Δεκέλεια το μεσημέρι της Τρίτης.

Συγκεκριμένα η απόφαση πάρθηκε μετά από εντολή του Διαχειριστή Υποδομής.

Οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών IC54 και IC53 θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία στο τμήμα μεταξύ Αθήνα – Αφίδνες.

Παράλληλα αναμένονται καθυστερήσεις σε όλα τα δρομολόγια από και προς την Αθήνα.

