Επαναλειτουργία της «Σχολής γονέων» στον Δήμο Αθηναίων

Σε μία συνάντηση επιμορφωτικού χαρακτήρα, καλεί o Δήμος Αθηναίων τους φροντιστές μαθητών Δημοτικού, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην 7η Δημοτική Κοινότητα και θα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες από ακαδημαϊκούς στους τομείς της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας.

Έτσι, η «Σχολή Γονέων» ξεκινά πιλοτικά τη δράση της με σκοπό να επεκταθεί εντός του επόμενου έτους σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Κεντρικός στόχος της λειτουργίας της, είναι να υποστηρίζει τους γονείς μέσω ενημερωτικών δράσεων σχετικών με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και να καλλιεργεί τη συνεργασία μεταξύ των φροντιστών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέματα διαπαιδαγώγησης. Η «Σχολή» θα απευθύνεται τόσο σε γονείς, σε κηδεμόνες όσο και σε πρόσωπα φροντίδας των μαθητών/τριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή θα πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο.

«Είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Το σχολείο είναι ο χώρος που διαμορφώνει τους πολίτες του αύριο. Μαζί με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας & Δόμησης, προχωράμε σε μία πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την υποστήριξη των γονέων, των κηδεμόνων και των φροντιστών», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Τους καλούμε όλους να συμμετάσχουν, να γίνουν για λίγο μαθητές και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να στηρίξουν τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας & Δόμησης Πάρης Χαρλαύτης, τόνισε: «Κάνουμε μία συντονισμένη προσπάθεια σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία” και με τους συμβούλους Εκπαίδευσης 8ης και 9ης θέσης Α’ Αθήνας, να επαναλειτουργήσουμε τον θεσμό της “Σχολής Γονέων”. Πιστεύουμε στις συνεργασίες που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδυναμωτές των γονέων, αλλά και του σχολείου. Στόχος είναι κανείς να μην μείνει χωρίς υποστήριξη, γι’ αυτό και σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τον θεσμό σε όλες τις δημοτικές κοινότητες».

Και η πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» Ιωάννα Γεννηματά ανέφερε: «Το “Αθηνά Υγεία” συνεργάζεται στενά με τον ΕΟΠΑΕ και επικεντρώνει το έργο του στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και ενημερωτικών δράσεων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική υγεία. Η πολυετής εμπειρία του κέντρου στη λειτουργία “Σχολών Γονέων” σε επίπεδο σχολικής μονάδας, μας επιτρέπει να προσφέρουμε πολύτιμη τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στην πλαισίωση της δράσης με το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό».

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (Πανόρμου 59) και θα ξεκινήσουν στις 18:00. Το πρόγραμμα ομιλιών περιλαμβάνει: