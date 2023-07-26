Σόου από Μέσι: Δείτε τα δύο γκολ μέσα σε 13 λεπτά που προκάλεσαν φρενίτιδα στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε σόου στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στην Ίντερ Μαϊάμι σκοράροντας δύο γκολ μέσα σε 13 λεπτά.

Ο Αργεντινός σταρ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο 9ο λεπτό. Έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Μπουσκέτς, ο Λιονέλ Μέσι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Busquets 🤝 Messi



Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

Το δεύτερο «χτύπημα» του Μέσι ήρθε στο 22ο λεπτό με τον σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι να σκοράρει με εκπληκτικό πλασέ «γράφοντας» το 2-0 για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA July 26, 2023

Μία ακόμη μαγική στιγμή ήταν στο 53ο λεπτό όταν ο Μέσι έβγαλε ασίστ στον Τέιλορ για το τελικό 4-0 της Ίντερ Μαϊάμι.

#InterMiamiCF are a PROBLEM.



Messi tees up Taylor to make it 4-0! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/OHMmHSiW8i— Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023

Μετά τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 4-0 η ομάδα του Μέσι εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Leagues Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καλύτερες στιγμές του αγώνα

Ειδήσεις σήμερα:

Θρήνος για τους δύο νεκρούς πιλότους: Το σπαρακτικό “αντίο” φίλης του Περικλή Στεφανίδη – Σε 6 μήνες θα γινόταν πατέρας ο Χρήστος Μουλάς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καύσωνας: Η πιο δύσκολη μέρα του καλοκαιριού – Πού θα δείξει 46 βαθμούς το θερμόμετρο