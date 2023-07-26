Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Σόου από Μέσι: Δείτε τα δύο γκολ μέσα σε 13 λεπτά που προκάλεσαν φρενίτιδα στο MLS

4-0 για την Ίντερ Μαϊάμι

Σόου από Μέσι: Δείτε τα δύο γκολ μέσα σε 13 λεπτά που προκάλεσαν φρενίτιδα στο MLS
DEBATER NEWSROOM

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε σόου στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στην Ίντερ Μαϊάμι σκοράροντας δύο γκολ μέσα σε 13 λεπτά.

Ο Αργεντινός σταρ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο 9ο λεπτό. Έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Μπουσκέτς, ο Λιονέλ Μέσι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το δεύτερο «χτύπημα» του Μέσι ήρθε στο 22ο λεπτό με τον σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι να σκοράρει με εκπληκτικό πλασέ «γράφοντας» το 2-0 για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Μία ακόμη μαγική στιγμή ήταν στο 53ο λεπτό όταν ο Μέσι έβγαλε ασίστ στον Τέιλορ για το τελικό 4-0 της Ίντερ Μαϊάμι.

Μετά τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 4-0 η ομάδα του Μέσι εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Leagues Cup.

Οι καλύτερες στιγμές του αγώνα

