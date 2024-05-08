ΕΛΑΣ: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 4 μελών της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία της Πάτρας

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες των τεσσάρων μελών της εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε στη διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία της Πάτρας.

Πρόκειται για τους:

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ Άγγελο του Αναστασίουκαι της Κωνσταντίνας, γεν. 24/01/2003, στην Πάτρα Αχαΐας

REXHA ARBER του AJET και της ROZA, γεν. 06/05/2001, στην Αλβανία

ΛΑΖΑΡΗ Δημήτριο του Βασιλείου και της Ιωάννας, γεν. στις 25/6/2004, στην Πάτρα Αχαίας

ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗ Ιωάννη-Παναγιώτη του Αθανασίου και της Άννας, γεν. στις 15/12/2004, στην Πάτρα Αχαίας

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικημάτων που τέλεσαν, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2610695164, 2610695165 και 2610695160 του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη, είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας μέχρι τις 30/10/2024 . Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

