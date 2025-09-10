ΕΛ.ΑΣ.: Αγώνας δρόμου για να σωθεί επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση (βίντεο)
Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. εντόπισε άμεσα το όχημα και η γυναίκα παραδόθηκε με ασφάλεια στους γιατρούς
Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση βρισκόταν στο όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της, και ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο.
Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την ΕΛ.ΑΣ., συγκεκριμένα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου Άμεσης Δράσης, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο.
Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, με ασφάλεια και ταχύτητα, η συνοδεία ολοκληρώθηκε και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς.
Δείτε το βίντεο την ΕΛ.ΑΣ
