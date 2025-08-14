Εκτροπή νταλίκας στο Πέραμα – Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το μεσημέρι της Πέμπτης η εκτροπή μιας νταλίκας στο Πέραμα, λίγο πριν την είσοδο της Cosco, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Σχιστού.

Η Τροχαία, που έσπευσε άμεσα στο σημείο, προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των οδών Π. Νικολαΐδη και Τριπόλεως, ώστε να παραμείνει ελεύθερος ο δρόμος προς τις εγκαταστάσεις της Cosco και να μπορέσει να φτάσει γερανός για την απομάκρυνση του βαρέος οχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποτέλεσμα, έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση σε μεγάλο μέρος της περιοχής. Τροχονόμοι έχουν τοποθετηθεί στον Περιφερειακό της Δραπετσώνας για να διευκολύνουν την κυκλοφορία και να περιορίσουν την ταλαιπωρία των οδηγών.