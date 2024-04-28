Έκλεισε η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανατροπής νταλίκας

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 28/4 στην Εθνική Οδό, με νταλίκα να ανατρέπεται μέσα σε τούνελ, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο ατύχημα με ανατροπή νταλίκας στην έξοδο της 2ης σήραγγας της εθνικής οδού στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιτίας του τροχαίου έχει κλείσει η εθνική οδός στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι οδηγοί που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων και οδηγούνται έως τον Α/Κ Λογγού, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στη Σάμο: Ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι σε ναυάγιο με μετανάστες

Πέθανε ο δημοσιογράφος Στράτος Σεφτελής