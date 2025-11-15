Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Δίωξη σε 23 μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Με βάση το νόμο για την προστασία του Μνημείου η μία κατηγορία

Δίωξη σε 23 μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη
DEBATER NEWSROOM

Ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου σχετικά με τον χώρο στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα και για άλλα δύο πλημμελήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία σε 23 μέλη της ομάδας Ρουβίκωνας που άνοιξαν χθες πανό στον χώρο του Μνημείου.

Πλην της κατηγορίας που αφορά την παραβίαση του νέου νόμου, ο οποίος απαγορεύει κατάληψη, συνάθροιση αλλοίωση κλπ στον χώρο του μνημείου, σε βάρος των συλληφθέντων απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ