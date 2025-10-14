Διώρυγα της Κορίνθου: Διακοπή διελεύσεων λόγω εργασιών αποκατάστασης
Από σήμερα μέχρι νεωτέρας
Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου ανακοινώθηκε η διακοπή της ναυσιπλοΐας στη Διώρυγα της Κορίνθου από σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την ημερομηνία επανέναρξης της ναυσιπλοΐας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις