Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Διώρυγα της Κορίνθου: Διακοπή διελεύσεων λόγω εργασιών αποκατάστασης

Από σήμερα μέχρι νεωτέρας

Διώρυγα της Κορίνθου: Διακοπή διελεύσεων λόγω εργασιών αποκατάστασης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου ανακοινώθηκε η διακοπή της ναυσιπλοΐας στη Διώρυγα της Κορίνθου από σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών.

   Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την ημερομηνία επανέναρξης της ναυσιπλοΐας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ