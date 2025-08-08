Διόδια Μαλγάρων: Στο “κόκκινο” η κίνηση λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πάνω από 12.500 οχήματα έχουν περάσει τις μπάρες

Καθυστερήσεις σημειώνονται το μεσημέρι της Παρασκευής στα διόδια των Μαλγάρων, με την μεγάλη έξοδο των εκδρομέων να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης έως και τις 14:15 το μεσημέρι της Παρασκευής, έχουν εξέλθει 12.940 οχήματα, με κυριότερο προορισμό την Πιερία, ενώ δύο φορές χρειάστηκε ν’ ανοίξουν οι μπάρες για λίγα λεπτά, ώστε να αποσυμφορηθεί το σημείο. Ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονται από τα διόδια Μαλγάρων ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 12.560.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν και τα λεωφορεία από τους υπεραστικούς σταθμούς ΚΤΕΛ Μακεδονίας και ΚΤΕΛ Χαλκδικής. Λόγω της αυξημένης κινητικότητας, έχουν επστρατευτεί επιπλέον δρομολόγια για να καλυφθούν οι ανάγκες και να εξυπηρετηθεί καλύτερα το κοινό.