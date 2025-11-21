Δήμος Αθηναίων: Επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκαταλελειμμένων δικύκλων στο κέντρο της πόλης

Σε επιχείρηση απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων δικύκλων στο κέντρο της πόλης επιδίδεται από χτες η Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων. Και στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

«Στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα θα απομακρύνουμε περίπου 400 δίκυκλα. Στη συνέχεια θα επεκτείνουμε τη δράση σε όλες τις γειτονιές, με στόχο να αποσύρουμε 1.000 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα έως το τέλος της χρονιάς», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Απελευθερώνουμε πολύτιμες θέσεις στάθμευσης, μειώνουμε τις εστίες μόλυνσης και βελτιώνουμε την προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο. Κάνουμε μικρές, αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις, που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την εικόνα της πόλης μας».

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ρωξάνη Μπέη, σημείωσε: «Είναι κάτι που το παλεύαμε αρκετό καιρό. Δώσαμε για πλειστηριασμό τα 1.800 παλιά δίκυκλα, που είχαμε μαζεμένα στην αποθήκη. Έτσι, άνοιξε ο χώρος και αυτή τη στιγμή προχωράμε στην άρση καταγεγραμμένων εγκαταλελειμμένων δικύκλων, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόθεσή μας είναι να έχουμε κάνει έναν μαζικό καθαρισμό σε όλη την Αθήνα, ελευθερώνοντας θέσεις στάθμευσης και καθαρίζοντας ταυτόχρονα μία πηγή ρύπου και αταξίας στην πόλη».

Σχετικά με διαδικασία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων δικύκλων, ακολουθούνται τα εξής βήματα: