Δήμος Αθηναίων: Ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία

Συνεργεία και ειδικά οχήματα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων ενεργοποίησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να αντιμετωπίσει πλημμυρικά κυρίως φαινόμενα που σημειωθήκαν στην πρωτεύουσα από την κακοκαιρία.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «κινητοποιούμε μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας».

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν τέσσερα ειδικά οχήματα που έχουν διασκευαστεί ειδικά για την Πολιτική Προστασία και φέρουν τα ανάλογα μηχανήματα απόφραξης και απάντλησης υδάτων. Ενεργοποιήθηκε το μητρώο εργοληπτών με τέσσερα συνεργεία με δύο αντλητικά συγκροτήματα το καθένα. Στη συμβολή των οδών Αίμωνος & Αντιγόνης, που πλημμυρίζει πολύ συχνά, υπήρχε για υποστήριξη και JCB μαζί με φορτηγό. Επίσης τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης όσο και του εργολήπτη μετέβησαν σε σημεία όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου για επίβλεψη και απάντληση υδάτων.

