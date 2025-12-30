Δημογλίδου: “Να ανοίξουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας – Θα δούμε πάλι ταλαιπωρία αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες”

Την χρήση δύο λωρίδων στην εθνική οδό ως προϋπόθεση για να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία στην εθνική οδό παρουσίασε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς» είπε το πρωί της Τρίτης (30/12) στον ΑΝΤ1 μιλώντας για τα αγροτικά μπλόκα.

«Αν δει κανείς τη στάση των αγροτών στα Μάλγαρα που «συνεργάζονται άψογα με την τροχαία θα καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν είναι η τροχαία,» υπογράμμισε.

«Οι αγρότες στα Μάλγαρα συνεργάζονται άψογα με την τροχαία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και το έχουν αποδείξει. Προχθές που είχαμε κακοκαιρία στην περιοχή δεν ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο τους πολίτες και άφησαν ανοιχτή την κεντρική οδό, δείχνουν πραγματικά ότι θέλουν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες» τόνισε.

«Δυστυχώς δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση τη Βοιωτία, ταλαιπωρήθηκαν και πάλι οι συμπολίτες μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο γιατί περιμένουμε έξοδο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια εξήγησε την λογική πίσω από την πρόταση της αστυνομίας: «θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο».

Διευκρίνισε ότι «η εκτροπή πρέπει να γίνεται κάποια μέτρα πριν το μπλόκο των αγροτών γι’ αυτό και οι πολίτες στο σημείο που γίνονται οι εκτροπές δεν βλέπουν μπλόκα». «Όταν ένας άνθρωπος έχει ταλαιπωρηθεί τους φταίνε τα πάντα, καταλαβαίνουμε την αγανάκτηση των πολιτών», πρόσθεσε.

Προειδοποίησε ότι «θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επιστροφή μετά την Πρωτοχρονιά, αν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουμε την εθνική». «Αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες δίνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θα δούμε ξανά τις ίδιες εικόνες» ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου.