Δήμητρα Γαλάνη για Διονύση Σαββόπουλο: «Ο λόγος σου ήταν το πιο φωτεινό μονοπάτι της ζωής μου»

Η Δήμητρα Γαλάνη, εμφανώς συγκινημένη, αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο με λόγια βαθιάς αγάπης και σεβασμού.

«Ξεκουράσου, Διονύση», είπε, θυμούμενη το τελευταίο τους τραπέζι την Καθαρά Δευτέρα, όταν είχαν βρεθεί όλοι μαζί με την οικογένειά του. Απευθυνόμενη και στην παιδική της φίλη, την Άσπα, σύζυγο του αγαπημένου δημιουργού, η Γαλάνη πρόσθεσε: «Έχεις τα παιδιά σου που θα σου απαλύνουν όσο γίνεται αυτό το τεράστιο κενό. Θέλω να ξέρεις ότι είμαι και θα είμαι πάντα κοντά σου».

«Πραγματικά ο κόσμος τα έχει πει όλα. Τα νιώθει όλα. Και πώς αλλιώς θα ήταν άλλωστε, αφού μας έχεις δώσει τέτοια δώρα. Θέλουμε με κάποιο τρόπο να σου ανταποδώσουμε αυτό το μεγάλο ευχαριστώ», ανέφερε η Δήμητρα Γαλάνη.

«Το έργο σου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο, νέο, αιώνια κληρονομιά μας. Εσύ θα λείπεις, θα μου λείπεις. Γιατί είσαι τόσο βαθιά ριζωμένος μέσα μου. Γιατί ο λόγος σου ήταν το πιο φωτεινό μονοπάτι της ζωής μου. Γιατί ήμουν εκεί στα γλέντια μας με τις κιθάρες και τα τραγούδια. Γιατί κρεμόμουν από το στόμα σου κάθε φορά που θα μιλούσες. Γιατί έφηβη στεκόμουν στην ουρά για να πάρω τον καινούριο σου δίσκο».

«Ηξερες ακριβώς τι θα παίξεις για τα παιδιά που θα έρθουν και θα κατανοούν όλο και καλύτερα την πολύτιμη λέξη σου για να μαθαίνουν πού πατούν και πού πηγαίνουν. Ποια είναι η ταυτότητά τους και για ποιο λόγο θα πρέπει να συνεχίσουν να αγαπούν και να είναι υπερήφανοι γι’ αυτή τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ταλαίπωρη πατρίδα».

«Στο καλό πολυαγαπημένε μας Διονύση, σε ευχαριστούμε για όλα», κατέληξε.