“Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε” – Βίντεο από τον αυτοκινητοπορεία που έφτασε στο υπουργείο Μεταφορών
Απαιτούν συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αυτοκινητοπορεία των οδηγών ταξί που απεργούν με σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και ζητώντας συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς.
Σε ανάρτηση του, ο ΣΑΤΑ ανακοίνωσε ότι η αυτοκινητοπομπη έφτασε έξω από το υπουργείο Μεταφορών μετά την συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών το πρωί της Τετάρτης (5/11).
Η ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ):
«Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), εκτελώντας την ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Σεπτεμβρίου και έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29-10-2025, προχωρά σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση.
Η κυβέρνηση, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη, βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ.
Η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο μετάβασης, είναι μια απόφαση – κόλαφος για τον κλάδο. Είναι μια απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών, που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, υπερφορολόγησης και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Απαιτούμε:
Ηλεκτροκίνηση:
Άμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.
ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).
Φορολογικό:
Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.
Λεωφορειολωρίδες:
Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς.
Πειρατεία – υποκλοπή μεταφορικού έργου – πολυεθνικές:
- Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και βελτίωση του όπου απαιτείται.
- Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.
- Το τρίωρο προκράτησης των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να ισχύσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με κατώτερη αποζημίωση τα 150 ευρώ».
