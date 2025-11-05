“Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε” – Βίντεο από τον αυτοκινητοπορεία που έφτασε στο υπουργείο Μεταφορών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αυτοκινητοπορεία των οδηγών ταξί που απεργούν με σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και ζητώντας συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς.

Σε ανάρτηση του, ο ΣΑΤΑ ανακοίνωσε ότι η αυτοκινητοπομπη έφτασε έξω από το υπουργείο Μεταφορών μετά την συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών το πρωί της Τετάρτης (5/11).

Η ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ):

«Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), εκτελώντας την ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Σεπτεμβρίου και έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29-10-2025, προχωρά σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση.

Η κυβέρνηση, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη, βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ.

Η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο μετάβασης, είναι μια απόφαση – κόλαφος για τον κλάδο. Είναι μια απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών, που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, υπερφορολόγησης και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαιτούμε:

Ηλεκτροκίνηση:

Άμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

Φορολογικό:

Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

Λεωφορειολωρίδες:

Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς.

Πειρατεία – υποκλοπή μεταφορικού έργου – πολυεθνικές:

Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και βελτίωση του όπου απαιτείται.

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.

Το τρίωρο προκράτησης των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να ισχύσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με κατώτερη αποζημίωση τα 150 ευρώ».

