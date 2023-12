Η Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS αναδείχθηκε Corporate Social Responsibility Manager of the Year στο πλαίσιο του θεσμού Manager of The Year 2023 που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο θεσμός Manager of The Year στόχο έχει να επιβραβεύει τους επαγγελματίες που έχουν τις δεξιότητες και το χάρισμα να εμπνέουν, να παρακινούν, να ενθαρρύνουν και να φέρουν αποτελέσματα με ανθρώπινο πρόσωπο, δείχνοντας το δρόμο στα στελέχη του μέλλοντος.

Η κ. Φουρλή ηγείται του τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS από το 2008, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και την επίτευξη της δέσμευσής τους για τη βιωσιμότητα αλλά και στην εδραίωση, ευρύτερα, της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας, της φιλοσοφίας και του οράματος του Ομίλου για ένα καλύτερο, βιώσιμο παρόν και μέλλον.

Οι δράσεις που υλοποιεί ο Όμιλος FOURLIS στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας εστιάζουν στους άξονες Άνθρωπος-Κοινωνία-Περιβάλλον, και στόχο έχουν την στήριξη, ανάπτυξη και ευημερία του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, τη στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των παιδιών, καθώς και τη συμβολή στον μετριασμό και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η κ. Λήδα Φουρλή, κατά την παραλαβή του βραβείου ανέφερε: «Μοιράζομαι αυτό το βραβείο με την ομάδα CSR αλλά και με όλους τους ανθρώπους του Ομίλου μας, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και αξίες και προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε και με όποιο ρόλο έχει ο καθένας μας να συμβάλλουμε στη δημιουργία μίας κοινωνίας πιο ανθρώπινης, πιο όμορφης».

