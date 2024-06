Λίγες ώρες έμειναν ακόμα για την πρώτη sold out συναυλία των Coldplay στην Αθήνα και οι fans του διάσημου συγκροτήματος έχουν ξεκινήσει ήδη να κάνουν ουρά έξω από το ΟΑΚΑ.

Το όνειρο χιλιάδων θαυμαστών των Coldplay τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, θα γίνει πραγματικότητα σε λίγες ώρες, καθώς η μεγάλη μέρα της φαντασμαγορικής συναυλίας έφτασε.

Άνθρωποι που έχουν λατρέψει τους Coldplay ήρθαν ακόμα και από το Κιλκίς για να θαυμάσουν το αγαπημένο τους συγκρότημα στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Κάποιοι απ’ αυτούς έφεραν καρεκλάκια, κάποιοι ακόμα και στρώματα θαλάσσης για να ξεκουραστούν κατά την πολύωρη αναμονή. Οι περισσότεροι είναι φανατικοί θαυμαστές των Coldplay και ευελπιστούν ότι θα είναι από τους πρώτους που θα μπουν μέσα στο ΟΑΚΑ για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στη σκηνή.

120.000 άνθρωποι θα βρεθούν συνολικά στις δύο sold out συναυλίες του βρετανικού συγκροτήματος. Στο στάδιο έφτασαν 27 μεγάλα φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν όλα τα αναγκαία για το σόου του βρετανικού συγκροτήματος.

Το πρόγραμμα της συναυλίας

Doors open: 17:00

Antonia Kaouri on stage: 19:00

Maisie Peters on stage: 20:00

Coldplay on stage: 21:15

Ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το επιβατικό κοινό

Η ΣΤΑΣΥ προχώρησε στην επέκταση του ωραρίου των συρμών του ΗΣΑΠ και στην προσθήκη επιπλέον δρομολογίων τις ημέρες των συναυλιών των Coldplay στο Ολυμπιακό Στάδιο ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα:

Από Ειρήνη προς Κηφισιά θα ισχύσουν τα δρομολόγια: 23:11, 23:21, 23:32, 23:42, 23:53, 00:03, 00:14, 00:26, 00:39, 00:56

Από Ειρήνη προς Πειραιά θα ισχύσουν τα δρομολόγια: 23,05, 23:15, 23:22, 23:27, 23:33, 23:39, 23:43, 23:47, 23:52, 23:56, 00:01, 00:05, 00:09, 00:15, 00:20, 00:24.

Το δρομολόγιο από Ειρήνη προς Πειραιά των 00:39 θα έχει ως τερματικό σταθμό την Ομόνοια.

Οδηγίες προς τους θεατές

Δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του σταδίου η χρήση πλαστικών μιας χρήσης.



Δεν επιτρέπεται να φέρουν γυάλινα ή μεταλλικά παγούρια και μπουκάλια.



Δεν επιτρέπεται να φέρουν backpacks και μεγάλες τσάντες.



Επιτρέπονται τσαντάκια “χιαστί”, “μπανάνες” και τσάντες, μεγέθους μιας σελίδας χαρτιού Α4 (30cm X 21cm).



Επιτρέπονται επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια, το οποία μπορούμε να γεμίζονται από τις βρύσες πόσιμου νερού που θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία.



Καλό θα είναι οι ακροατές να έχουν το εισιτήριό τους στο κινητό τους και να αποφεύγουν άσκοπες εκτυπώσεις.



Οι ακροατές παροτρύνονται να προσέλθουν χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο ή και ηλεκτρικά πατίνια, και αποφεύγοντας το αυτοκίνητο.



Τα LED wristbands (βραχιολάκια) αποτελούν μέρος του σόου, είναι επαναχρησιμοποιούμενα, όχι αναμνηστικά, και επιστρέφονται μετά το τέλος της συναυλίας κατά την έξοδο από το στάδιο.



Στα Bar της αρένας το κοινό θα εξυπηρετείται με τη χρήση POS.

