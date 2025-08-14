Χανιά: Θρήνος για τον 27χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Θα περνούσε Δεκαπενταύγουστο με τους γονείς του

Θρήνος επικρατεί στα Χανιά μετά τον θάνατο ενός 27χρονου σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ τα ξημερώματα της Πέμπτης 14/8.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Flashnews ο 27χρονος πήγαινε να παραλάβει τους γονείς του που ερχόντουσαν στα Χανιά για να περάσουν μαζί τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χανιά: Το χρονικό της τραγωδίας

Ενώ βρισκόταν στο ύψος του κόμβου του Ταυρωνίτη, από άγνωστο προς το παρόν λόγο, το μικρό αυτοκίνητο εκτρέπεται της πορείας του και πέφτει στο στηθαίο και στο πρανές του δρόμου ενώ ο 27χρονος εκτινάσσεται εκτός του οχήματος με βαρύτατα τραύματα.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν από διερχόμενους έσπευσαν στο σημείο αλλά παρά τις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή τελικά υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο Χανίων.

Η μοίρα επεφύλασσε να μετατραπεί η γιορτή του Δεκαπενταύγουστου σε θρήνο για τους τραγικούς γονείς και τους οικείους του 27χρονου ο οποίος καταγόταν από περιοχή της Αττικής αλλά διέμενε στα Χανιά.