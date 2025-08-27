Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος στην παραλία των Καλυβών Πολύγυρου

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

DEBATER NEWSROOM

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος το πρωί της Τετάρτης από την παραλία των Καλυβών του δήμου Πολύγυρου Χαλκιδικής.

Ο 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

