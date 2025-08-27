Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος στην παραλία των Καλυβών Πολύγυρου

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος το πρωί της Τετάρτης από την παραλία των Καλυβών του δήμου Πολύγυρου Χαλκιδικής.

Ο 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.