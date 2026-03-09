Αυστραλία: Αποστολή πυραύλων αέρος-αέρος στα ΗΑΕ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα στείλει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AEW&C) στην περιοχή του Περσικού Κόλπου προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες με στόχο την προστασία αμάχων εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ένα αεροσκάφος Boeing E-7A Wedgetail, εξοπλισμένο με συστήματα ραντάρ, και εξειδικευμένο προσωπικό θα σταλούν στην περιοχή για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων.

Κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Αυστραλία θα τα προμηθεύσει με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος, μεσαίου βεληνεκούς, συμπλήρωσε ο Αλμπανέζι.

Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του έχει καταστήσει σαφές πως «δεν θα αναλάβουμε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν» και ότι «δεν θα αναπτύξουμε χερσαίες δυνάμεις» στην περιοχή.