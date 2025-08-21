Άβετ Σφακιανάκη: Πέθανε η γνωστή ηθοποιός και πρώτη casting director στην Ελλάδα

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος της Ελλάδας, μετά την είδηση του θανάτου της Άβετ Σφακιανάκη, της πρωτοπόρου casting director που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ανακοινώνοντας πως η σπουδαία γυναίκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η Άβετ Σφακιανάκη, γεννημένη στα Χανιά το 1945, υπήρξε μια χαρισματική και δραστήρια προσωπικότητα.

Ήταν η πρώτη που δημιούργησε στην Ελλάδα το δικό της γραφείο casting, το Avet Agency στο Κολωνάκι, σε μια εποχή που ο συγκεκριμένος όρος ήταν σχεδόν άγνωστος στη χώρα. Μέσα από το γραφείο της, στήριξε και ανέδειξε πολλούς νέους ηθοποιούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη του χώρου.

Που βρισκόταν τα τελευταία χρόνια της ζωής της

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στην Αίγινα, όπου, δείχνοντας για ακόμα μια φορά την αγάπη της για τον πολιτισμό, δώρισε τη βιβλιοθήκη της στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του νησιού.

Παρά τα προβλήματα υγείας που την ταλαιπώρησαν τον τελευταίο χρόνο, μια ομάδα πιστών της φίλων βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της, προσφέροντας της τη φροντίδα που χρειαζόταν. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, το ΤΑΣΕΗ είχε κάνει ενέργειες για τη μεταφορά της στο Γηροκομείο Αθηνών.

