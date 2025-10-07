Αττικόν: Είναι αλλεργικό το παιδί είπα στη νοσηλεύτρια», αποκαλύπτει η μητέρα της 22χρονης που υπέστη αλλεργικό σοκ από χορήγηση λάθος φαρμάκου

Σοκαρισμένη και εξοργισμένη είναι η μητέρα της 22χρονης στην οποία οι νοσηλεύτριες του νοσοκομείου «Αττικόν» χορήγησαν λάθος φάρμακο με αποτέλεσμα η κοπέλα να πάθει αλλεργικό σοκ.

Η κοπέλα βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού διατάχθηκε ΕΔΕ από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της η μητέρα της 22χρονης μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News» δηλώνει ότι είχε ενημερώσει το νοσοκομείο για την αλεργία της κόρης της.

«Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Είναι καλά το παιδί αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει δικηγόρο. Η αντιβίωση δόθηκε ενώ εγώ ήμουν εδώ», ανέφερε η μητέρα της 22χρονης.

«Δεν είχε πάρει αντιβίωση τρεις ημέρες, και έρχεται ξαφνικά και της βάζει αντιβίωση. Ρωτάω για ποιον λόγο μπαίνει η αντιβίωση και μου λέει “η (επίθετο 22χρονης) δεν είστε;”, λέω “ναι”, “άρα”, μου λέει, “για εσάς είναι η αντιβίωση”, και συνεχίζει και τη βάζει. Και της λέω “είναι αλλεργική, είναι αλλεργικό το παιδί”», αποκαλύπτει.

«Με το που φεύγει, σηκώνεται το παιδί καθιστό και αρχίζει και της κάνει αλλεργία. Τρέχω κατευθείαν, τη φωνάζω και της λέω “έλα, βγάλε την, της έκανε αλλεργία”. Δύσπνοια, κοκκινίλα, κοκκίνισε ολόκληρη, βήχα και μετά μελάνιασε. Συνήλθε αμέσως γιατί ήρθαν κατευθείαν οι γιατροί και της χορήγησαν αυτά που έπρεπε να της χορηγήσουν», προσθέτει.