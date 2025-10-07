Νοσοκομείο “Αττικόν”: ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο σε 22χρονη που υπέστη αλλεργικό σοκ

Προβληματισμό προκαλεί το νέο περιστατικό ιατρικού λάθους, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου δύο νοσηλεύτριες κατηγορούνται ότι χορήγησαν λάθος φάρμακο σε μια 22χρονη ασθενή με αποτέλεσμα η ίδια να υποστεί αλλεργικό σοκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αττικόν» έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρονται να έδωσαν στην 22χρονη ένα αντιμυκητισιακό που ήταν για άλλο ασθενή, με αποτέλεσμα να εμφανίσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 μέσα στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.