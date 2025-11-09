Αττική Οδός: Ασυνείδητος οδηγός πήγαινε με όπισθεν για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο στη ΛΕΑ – Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 395 ημέρες

Για περισσότερο από 1,5 χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού ένας ασυνείδητος οδηγός. Πρόκειται για έναν 56χρονο στον οποίο αφαιρέθηκε εκ νέου το δίπλωμα οδήγησης, αυτή τη φορά για 395 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής (07.11), όταν οι αστυνομικοί της Τροχαίας της Αττικής Οδού συνειδητοποίησαν ότι ο 56χρονος οδηγός είχε μπει στη ΛΕΑ, έβαλε όπισθεν και οδηγούσε ανάποδα για σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο για πρόκληση ατυχήματος.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα των αστυνομικών ο 56χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς στα τέλη του Οκτώβρη του αφαιρέθηκε, επειδή μιλούσε στο κινητό, ενώ, οδηγούσε.

Σε βάρος του επιβλήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος αυτή τη φορά για 395 ημέρες.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.