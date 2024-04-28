Ασπρόπυργος: Υπό μερικό έλεγχο οι διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στο Σοφό

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που είχαν ξεσπάσει στο Σοφό Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αρχικά εκδηλώθηκαν τρεις εστίες πυρκαγιάς σε οικοπεδικούς χώρους στο Σοφό Ασπροπύργου, τις οποίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβησαν άμεσα, ωστόσο στη συνέχεια ξέσπασαν διαφορετικές εστίες στην ίδια περιοχή, κοντά στον καταυλισμό των Ρομά.

Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

